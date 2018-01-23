ПАСЕ признала РФ виновной в возобновлении депортации в Крыму

В резолюции говорится, что российская политика депортации и массового принудительного переселения жителей Крыма - нарушение Женевской конвенции

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в который подчеркивается ответственность России за массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Об этом сообщает Европейская правда.



Резолюция получила 56 голосов за, ни одного против и десять воздержались. Были утверждены все поправки, предложенные украинскими делегатами.

В резолюции говорится, что российская политика преследования украинцев и крымских татар в Крыму - нарушение конвенции ООН, которая запрещает депортацию.



"Российскую политику следует рассматривать как нарушение статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц с оккупированной территории запрещена, несмотря на мотивацию этих действий", - говорится в резолюции.

ПАСЕ поприветствовала утверждение закона Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.



Также ПАСЕ отошла от нормы об "аннексии Крыма" Россией. По предложению украинских делегатов, упоминается "оккупация Крыма и попытка его аннексии".



Документ также в очередной раз подтверждает, что действия России в Украине являются войной.



Ранее сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. При этом вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, в докладе о защите языков меньшинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

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