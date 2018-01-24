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Порошенко встретился с Волкером: Приоритет - прекращение огня

24.01.2018 00:34
Президент и спецпосол США согласились, что нужно закончить процесс освобождения украинских заложников и добиться полного прекращения огня в Донбассе
Порошенко встретился с Волкером: Приоритет - прекращение огня
Петр Порошенко и Курт Волкер (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко встретился с специальным послом президента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Стороны подчеркнули, что в приоритетах - мирный, политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе.

Президент выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в выполнении Россией пунктов по безопасности минских соглашений. Он отметил, что Москва должна проявить политическую волю к мирному решению конфликта и согласиться на размещение миротворцев в оккупированном Донбассе, в том числе и на участке границы.

Порошенко и Волкер отметили освобождение укранских заложников в конце прошлого года и отметили важность завершения этого процесса.

Ранее стало известно, что Волкер не поедет в Донбасс из-за ухудшения погодных условий. 23 января он уже встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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