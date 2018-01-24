Порошенко встретился с Волкером: Приоритет - прекращение огня
Президент Петр Порошенко встретился с специальным послом президента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.
Стороны подчеркнули, что в приоритетах - мирный, политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе.
Президент выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в выполнении Россией пунктов по безопасности минских соглашений. Он отметил, что Москва должна проявить политическую волю к мирному решению конфликта и согласиться на размещение миротворцев в оккупированном Донбассе, в том числе и на участке границы.
Порошенко и Волкер отметили освобождение укранских заложников в конце прошлого года и отметили важность завершения этого процесса.
Ранее стало известно, что Волкер не поедет в Донбасс из-за ухудшения погодных условий. 23 января он уже встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
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