Арьев: Украина и другие страны могут покинуть ПАСЕ из-за России

Глава украинской делегации в ПАСЕ сказал, что если Россия вернется в ассамблею, то Украина и еще другие страны могут покинуть организацию

Если Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, то Украина и другие страны могут покинуть организацию. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в обращении к комитету ассамблеи.



"Мы слышали, что нужно 47 стран-членов, но это не министерство финансов. Простая математика не работает в ассамблее. Если одна страна приходит, другая или другие могут выйти, из-за торговли или компроментирования ценностей. Нам нужно хорошо подумать над тем, что мы делаем", - заявил Арьев.



Арьев сравнил выплату Россией долга Совету Европы с шантажем. "Похоже, мы меняем уголовный кодекс, чтобы сделать преступника не преступником", - отметил он.



Изменение правил под Россию ослабит ПАСЕ, отметил глава украинской делегации. В таком случае организация больше не сможет реагировать на нарушения и выполнять функцию мониторинга.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сказал, что считает, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ.

С января 2015 года РФ лишена права голоса в ПАСЕ из-за развязанной Кремлем вооруженной агрессии против Украины. В ответ на это российская делегация покинула ассамблею.

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