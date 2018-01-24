Байден о предоставлении США оружия Украине: Это мудрое решение

Бывший вице-президент США заявил, что оборонная помощь со стороны США лишь "увеличит цену для России" в ее агрессии против Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает правильным и мудрым решение нынешней администрации Белого дома предоставить Украине оборонительное вооружение, поскольку это увеличит цену агрессии для Кремля. Об этом он заявил во вторник, 23 января, во время дискуссии в экспертном центре Совет внешней политики в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Я считаю, что это - мудрое решение. Но опять же, я пытался его продвинуть в течение двух лет", - сказал Байден, отвечая на вопрос, как он относится к решению США предоставить Украине оружия.

Он подчеркнул, что оборонная помощь со стороны США лишь "увеличит цену для России" в ее агрессии против Украины несмотря на то, что в РФ отмечается "большая ложь" о якобы отсутствии россиян во временно оккупированном Донбассе.

Байден отметил, что в РФ существует политическое противостояние участия россиян в вооруженном конфликте на востоке Украины. Экс-вице-президент также отметил, что в Донбассе есть возможность для стабилизации.

По его словам, для этого нужно реализовать два фактора. "Во-первых, это искоренение коррупции. Это требует настоящих изменений на уровне институтов, так и среди обычных людей. Во-вторых, против России необходимо применять эффективную политику международного санкционного давления", - подчеркнул Байден.

В этой связи он сообщил, что вместе со своей группой экспертов-бывших высокопоставленных в предыдущей администрации контактирует с офисом нынешнего вице-президента США Майкла Пенса.

24 января Байден заявил, что коррупция остается самой большой проблемой Украины.

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