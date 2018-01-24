ОБСЕ зафиксировала 50 вагонов для перевозки угля в ОРДО: детали

На железнодорожной станции в Вознесенке Донецкой области наблюдатели видели 50 неподвижных железнодорожных вагонов для перевозки угля

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 50 железнодорожных вагонов для перевозки угля на временно оккупированной железнодорожной станции в Вознесенке Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Команда СММ видела приблизительно 50 неподвижных железнодорожных вагонов для перевозки угля. Наблюдателям не удалось рассмотреть содержимое вагонов. Члены патруля миссии также видели два вагона-цистерны, на одном из которых был идентификационный номер опасности 33", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, наблюдатели не смогли узнать информацию о содержимом цистерн. "Вагоны-цистерны стояли прикрепленными к другим железнодорожным вагонам без локомотива", - добавили в пресс-службе.

По данным военных экспертов группы Информационное сопротивление, главари боевиков активно пытаются найти рынки сбыта угля, добываемого на временной оккупированной территории Донецкой области. Речь идет о поставках в страны африканского континента.

"Указанные схемы планируется реализовать благодаря лоббированию и протекции депутата регионального парламента административной области Пьемонт (Италия) от партии "Братья Италии" (Fratelli d`Italia), главы "центра ДНР в Италии" Маурицио Марроне", - говорится в сообщении.

Идентификационный номер опасности 33 указывает на перевоз легковоспламеняющейся жидкости, температура вспышки ниже 23 градуса.

29 июня сообщалось, что с апреля 2017 года из оккупированных районов Луганской и Донецкой области в Россию было незаконно вывезено около 380 000 тыс. тонн антрацита, который в дальнейшем экспортируется в третьи страны.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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