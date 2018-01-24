Турчинов обсудил с Волкером и послом США закон о Донбассе
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым: чиновники обсудили недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе. Об этом американский дипломат сообщил у себя в Twitter.
"Встретился с секретарем СНБО, чтобы обсудить законопроект о реинтеграции и необходимость защитить права и благополучие украинских граждан, проживающих в Донбассе", - пишет он.
По словам Волкера, стороны также обсудили "необходимость мирного разрешения конфликта".
В сообщении нет упоминания о том, что в дискуссии приняла участие посол США в Украине Мари Йованович, однако на опубликованном фото со встречи она есть.
Сегодня американский дипломат также встретился с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.
Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант
6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").
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Вчера вечером, 23 января, Волкер отменил поездку в Донбасс якобы из-за ухудшения погодных условий. До этого он встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, а ближе к ночи - с президентом Петром Порошенко.
26 января в ОАЭ дипломат в очередной раз встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
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