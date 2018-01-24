Турчинов обсудил с Волкером и послом США закон о Донбассе

Топ-дипломаты США и секретарь СНБО поговорили о том, как в новых юридических реалиях защитить права и благополучие проживающих в Донбассе украинцев

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым: чиновники обсудили недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе. Об этом американский дипломат сообщил у себя в Twitter.

"Встретился с секретарем СНБО, чтобы обсудить законопроект о реинтеграции и необходимость защитить права и благополучие украинских граждан, проживающих в Донбассе", - пишет он.

По словам Волкера, стороны также обсудили "необходимость мирного разрешения конфликта".

В сообщении нет упоминания о том, что в дискуссии приняла участие посол США в Украине Мари Йованович, однако на опубликованном фото со встречи она есть.

Сегодня американский дипломат также встретился с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант

6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

12 декабря в ООН заявили , что в законопроекте "не хватает четкости" в вопросах защиты прав и свобод человека. Омбудсмен также увидела некоторые проблемы. 18 января за документ проголосовали 280 парламентариев. Теперь его должен подписать президент.

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Вчера вечером, 23 января, Волкер отменил поездку в Донбасс якобы из-за ухудшения погодных условий. До этого он встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, а ближе к ночи - с президентом Петром Порошенко.

26 января в ОАЭ дипломат в очередной раз встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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