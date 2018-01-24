Совмещал работу с бизнесом: НАПК подало в суд на чиновника

Агентство просит суд привлечь замглавы Житомирского облсовета к админответственности за нарушение ограничений в части совместительства и совмещения

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол на заместителя главы Житомирского облсовета Максима Виливчука, который, как утверждают в НАПК, совмещал свою работу в органе местного самоуправления с бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного органа.

По данным агентства, с 27 сентября 2016-го по 21 января 2017 года Виливчук, будучи замглавы областного совета, совмещал свою деятельность с работой в должности директора ООО Марія-Полісся.

В НАПК отмечают, что такими действиями чиновник нарушил ограничения, установленные законами о предотвращении коррупции, о местном самоуправлении и о службе в органах местного самоуправления, и совершил таким образом админнарушение по ч. 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений в части совместительства и совмещения с другими видами деятельности).

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"Сущность указанного ограничения состоит в том, что лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, получая зарплату из бюджетных средств, не может заниматься каким-либо другим видом деятельности, направленным на получение дохода и не связанным с выполнением таким лицом своих служебных обязанностей", - подчеркнули в агентстве.

17 января 2018 года Соломенский райсуд Киева на основании протокола НАПК признал виновным в административном правонарушении и оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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