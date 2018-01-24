Волкер: Отсутствие обстрелов свидетельствует, что мир возможен

По словам спецпредставителя Госдепартамента США, в центре внимания надо держать гуманитарную ситуацию, которая влияет на население Донбасса

Отсутствие обстрелов в зоне боевых действий в Донбассе за прошедшие сутки продемонстрировало возможность достижения устойчивого мира при наличии политической воли. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Первое, что я бы хотел подчеркнуть это то, что конфликт продолжается, очень много нарушений перемирия. 2017-й был очень жестоким годом. С вечера нарушений режима тишины, по данным украинских военных, было ноль. Мы ждем официального отчета наблюдателей ОБСЕ, но думаем, что и они скажут то же самое. Возможно, это из-за погоды. Но, я думаю, это показывает, что ... мир возможен, что может быть перемирие. Надеюсь, что российская сторона будет придерживаться этого и в будущем, что будут приложены усилия для достижения настоящего перемирия. Это один аспект", - сказал Волкер.

Кроме того, по его словам, в центре внимания надо держать гуманитарную ситуацию, которая влияет на население. "Важно держать это на переднем плане - то, что число людей, погибших, раненых или оставшихся без дома из-за этого конфликта - значительное, и это происходит в центре Европы", - сказал спецпредставитель США.

Штаб украинской военной операции в Донбассе утром 24 января заявил, что впервые за долгое время в зоне боевых действий сутки 23 января прошли без нарушений режима прекращения огня.

В МИД тишину в Донбассе считают уловкой оккупантов для того, чтобы "создать картинку" во время визита в Украину спецпредставителя США. "Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Курт Волкер находится в Украине", - написала у себя в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца, добавив, что это является свидетельством того, что "каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет обмануть всех".

Вчера вечером, 23 января, Волкер отменил поездку в Донбасс якобы из-за ухудшения погодных условий. До этого он встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, а ближе к ночи - с президентом Петром Порошенко.

26 января в ОАЭ дипломат в очередной раз встретится с Сурковым.

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