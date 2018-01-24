Тиллерсон призвал РФ прекратить эскалацию в Донбассе
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым эскалацию в Донбассе и выполнение Россией минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно сообщению, стороны обсудили предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Тиллерсон призвал Россию прекратить эскалацию конфликта в Донбассе и ускорить выполнение своих обязательств по минским соглашениям.
Кроме того, стороны обсудили темы Сирии и КНДР.
Вчера вечером, 23 января, Волкер отменил поездку в Донбасс якобы из-за ухудшения погодных условий. До этого он встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, а ближе к ночи - с президентом Петром Порошенко.
26 января в ОАЭ дипломат в очередной раз встретится с Сурковым.
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