Волкер: 4 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Волкер встретился в Киеве с представителями гуманитарных организаций, чтобы обсудить кризис на востоке Украины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

Волкер сообщил, что встретился в Киеве с представителями гуманитарных организаций, чтобы обсудить кризис на востоке Украины.

"Более 4 миллиона человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир - единое решение", - написал спецпредставитель США.

Ранее, во время встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом Волкер обсудил объединение усилий Украины и США для помощи жителям Донбасса.

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