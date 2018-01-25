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Волкер: Россия не достигла своих целей в Украине

25.01.2018 01:27
Представитель США убежден, что Россия не хочет оккупировать всю Украину, а хотела бы влиять на политику Киева
Волкер: Россия не достигла своих целей в Украине
Курт Волкер (скриншот видео)

Россия не смогла достичь своих целей в конфликте в Донбассе. Об этом сказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

Он считает, что РФ рассчитывала привести к власти более дружелюбное правительство, чтобы удерживать Украину в сфере своего влияния, но получился обратный эффект.

"Все закончилось трагедией, потому что очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Больше десяти тысяч людей погибли и больше миллиона стали вынуждеными переселенцами, но Россия своих целей в Украине не достигла", - сказал Волкер. 

Спецпосол убежден, что Россия не хочет оккупировать всю территорию Украину, а хочет дестабилизировать обстановку, влиять на политику Киева и попробовать рассорить Украину и Запад.

Волкер считает, что минские соглашения - инструмент, через который "Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

В Украине считают соглашения провальными, потому что они не привели к завершению конфликта, отметил представитель США.

На вопрос, не значат ли действия России, что санкции не работают, Волкер сказал: "Я бы так не сказал. Я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России много кто осознает, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут продлевать. А это так и будет".

Волкер считает, что конфликт не решится до тех пор, пока Россия будет отрицать свое участие в нем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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