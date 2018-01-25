Венгрия хочет от Украины юргарантии по закону об образовании

В МИД Венгрии заявляют, что обещаний не хотят - нужны гарантии, что закон об образовании начнут применять после договоренности с венграми Закарпатья

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридические гарантии, что применение в Украине нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье. Об этом сообщаетcz на сайте МИД страны, передает Украинская правда.



"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", - заявил Сийярто.



Дипломат продолжает утверждать, что Украина законом нарушила международные нормы о защите нацменьшинств.



Сийярто заявил, что если не будет юридических гарантий, то Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.