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Венгрия хочет от Украины юргарантии по закону об образовании

25.01.2018 03:51
В МИД Венгрии заявляют, что обещаний не хотят - нужны гарантии, что закон об образовании начнут применять после договоренности с венграми Закарпатья
Венгрия хочет от Украины юргарантии по закону об образовании
Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридические гарантии, что применение в Украине нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье. Об этом сообщаетcz на сайте МИД страны, передает Украинская правда.

"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", - заявил Сийярто.

Дипломат продолжает утверждать, что Украина законом нарушила международные нормы о защите нацменьшинств.

Сийярто заявил, что если не будет юридических гарантий, то Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.

12 октября 2017 года в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением.

Позднее Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина-НАТО. В начале месяца 11 государств-членов Альянса раскритиковали позицию Будапешта и его ультиматумы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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