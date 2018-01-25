Венгрия хочет от Украины юргарантии по закону об образовании
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридические гарантии, что применение в Украине нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье. Об этом сообщаетcz на сайте МИД страны, передает Украинская правда.
"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", - заявил Сийярто.
Дипломат продолжает утверждать, что Украина законом нарушила международные нормы о защите нацменьшинств.
Сийярто заявил, что если не будет юридических гарантий, то Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО.
12 октября 2017 года в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением.
Позднее Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина-НАТО. В начале месяца 11 государств-членов Альянса раскритиковали позицию Будапешта и его ультиматумы.
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