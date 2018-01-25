Миротворцы не должны заморозить конфликт в Донбассе - Ходжес

Генерал Бен Ходжес считает, что в состав миротворческой миссии ООН должны войти отобранные страны - которые смогут выполнить мандат

Миротворческая миссия ООН в Донбассе должна иметь мандат, который не заморозит ситуацию навсегда. Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес, передает Укринформ.



Он считает, что должны быть тщательно подобраны страны-участницы миссии.



"У миротворческой миссии в Украине есть ценность, но в ее состав должны войти хорошие страны, серьезные качественные люди, которые действительно смогут выполнить мандат, каким бы он ни был. (...) Если это будут миротворцы ООН, то у них должен быть мандат, который не заморозит ситуацию навсегда, как это делает Россия, а будет иметь как цель имплементацию минских соглашений", - сказал генерал.



Ходжес отметил, что тот факт, что Россия первая сначала предложила развернуть миротворческую миссию в Донбассе, еще не значит, что она действительно этого хочет.

3 января 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Киев заявил, что мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

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