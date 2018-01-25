Защита Балуха обжалует назначенную оккупантами меру пресечения

Сторона защиты обжаловала меру пресечения, которую оккупанты в Крыму назначили украинцу Владимиру Балуху. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, передают Крым.Реалии.



Суд оккупантов жалобу пока не рассмотрел.



"Никаких оснований для избрания ему такой меры пресечения у суда не было. По второму делу (по "дезорганизации деятельности учреждений") ему тоже могут избрать меру пресечения. Соответственно, его никуда не отправят", - сказала адвокат.

16 января подконтрольный оккупационному режиму Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы и штрафу в эквиваленте примерно 4,5 тысяч гривень.

По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

В начале декабря 2017 Балуху выдвинули обвинение по новой статье - "дезорганизация деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества".

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