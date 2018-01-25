Оккупанты проводят обыски в доме крымского татарина

В декабре 2015 года крымский татарин Энвер Крош уже подвергался пыткам со стороны российских силовиков электрическим током

Сегодня, 25 января, российские оккупанты проводят в доме крымского татарина Энвера Кроша в Джанкое незаконные обыски. Об этом сообщил у себя в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, который защищает интересы украинцев в так называемых судах оккупированного Крыма.

"Сегодня пришли к нему домой в масках и с автоматами и наверняка будут "впаивать" ему какой-то пост в соцсети, интернете или разговор. Вот в каком положении сейчас крымские татары мусульмане в Крыму", - отметил адвокат.

Он напомнил, что Крош подвергся пыткам электрическим током в декабре 2015 года. "Его обманом завели в отдел полиции, где были уже сотрудники ФСБ, которые начали склонять Энвера к сотрудничеству. Когда они поняли, что Энвер не пойдет с ними на сотрудничество, то отдали распоряжение местным полицаям пытать его", - подчеркнул Курбединов.

По его словам, силовики тогда, натянув мешок на ему голову, привели его в какие-то казематы и пытали с пристрастием долго.

"Энвер остался в живых и рассказал свою историю, в том числе и в СМИ. Он до последнего дня не оставил мирную борьбу и активно участвовал в политической и общественной жизни Крыма. Он выходил с одиночным пикетом", - сказал адвокат.

23 января 2018 года российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар, во время одного из них один представитель коренного народа был похищен и избит.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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