Российские оккупанты проводят учения в Крыму: ищут диверсантов

Силовики страны-агрессора РФ проводят учения как в дневное, так и в ночное время суток на украинском полуострове

На полигоне Ангарский Крыма вчера, 24 января, начались военные противодиверсионные учения российских оккупантов, а также артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометные подразделения отработают действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций", -отмечается в сообщении.

По информации ведомства, учения проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

"В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров Раптор и Грачонок, в ходе которого отработаны вопросы по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки", - говорится в сообщении.

В 2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 Триумф.

5 сентября 2017 года на территории Крыма начались масштабные военные учения войск российских оккупантов.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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