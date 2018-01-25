Волкер объяснил, что дает принятый Радой закон о Донбассе

То, что происходит четвертый год на востоке Украины, теперь можно назвать - по крайней мере неформально - вторжением РФ и оккупацией, заявил дипломат

Недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе, который еще должен подписать президент, "вряд ли что-то меняет" в контексте того, что происходит на востоке Украины: он лишь упорядочивает некоторые важные моменты. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет агентство Радио Свобода.

"Ситуация такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Так что не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось АТО а это настоящая военная операция для защиты страны", - изложил он свое видение ситуации.

Правда в том, говорит Волкер, что Россия принесла конфликт в Украину, и Украина "ежедневно защищает себя на собственной территории".

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По словам американского дипломата, который за последние полгода уже шесть раз посещал Украину, закон формализует права украинцев, проживающих в оккупации. "И это также важно. А то, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противоречит ему. Украина является участником минских соглашений, участвует в контактной группе каждые несколько недель. Она приняла закон о спецстатусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Украина придерживается соглашения. Нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть", - подчеркнул он.

Вчерашнее интервью Волкера агентству Deutsche Welle :

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6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163 ("об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

12 декабря в ООН заявили , что в законопроекте "не хватает четкости" в вопросах защиты прав и свобод человека. Омбудсмен также увидела некоторые проблемы. 18 января за документ проголосовали 280 парламентариев. Теперь его должен подписать президент.





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