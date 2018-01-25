На чем США настаивают в беседах с Сурковым: пояснение Волкера

Никто не ведет переговоры с людьми Путина за спиной Украины, заверил дипломат из США, уточнив - он очень активно координирует все вопросы с Киевом

На завтрашней встрече в ОАЭ с помощником российского президента Владиславом Сурковым спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер надеется донести до оппонента мысль, что для деэскалации в Донбассе потребуется решение РФ об отводе своих сил, расформировании подразделений боевиков и введении миротворцев. Об этом он рассказал агентству Радио Свобода .

Позиция Вашингтона состоит в том, отметил Волкер, что нужно обеспечить безопасность "для всех тамошних жителей: русских, украинцев, для любого".

"И это то, чего можно достичь благодаря миротворческим силам ООН. Как только это будет достигнуто, конечно, минские соглашения должны быть реализованы. А это предполагает настоящее, длительное перемирие, отвод тяжелых вооружений, выборы, амнистию, спецстатус для региона", - перечислил он.

По словам Волкера, "никто не ведет переговоры за спиной Украины", несмотря на то, что формат его бесед с Сурковым не предусматривает участия третьей стороны.

"Я веду переговоры и тогда, когда не приезжаю в Киев - с президентом, с министром иностранных дел, с советником по вопросам нацбезопасности. Мы очень активно координируем важные вопросы... Я стараюсь быть посредником, чтобы достичь общих целей", - подчеркнул он.

При этом спецпредставитель Госдепа не видит смысла в том, чтобы заключать какие-либо новые минские соглашения.

"Как по мне, минские соглашения содержат все элементы для разрешения ситуации. Не хватает не содержания, а политической воли. Если она будет от РФ для вывода сил и... настоящего обеспечения безопасности, тогда другие элементы соглашений (выборы, амнистия, спецстатус) также могут быть реализованы... Считаю, что украинское правительство, Верховная Рада готовы это сделать, если увидят безопасность", - подытожил он.

Волкер скептичен насчет того, что США и РФ удастся договориться о прорыве на завтрашней встрече, но полагает, что "важно указать, каковы наши ожидания". "Я тоже, конечно, хочу услышать, что скажет господин Сурков со своей стороны", - добавил он.

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