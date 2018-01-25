Порошенко поговорил о "деньгах Януковича" с президентом Швейцарии
На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Петр Порошенко обсудил с коллегой из Швейцарии Аленом Берсе совместные действия, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть в Украину замороженные за рубежом активы чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.
Год назад Порошенко заявлял в Давосе, что Украина и Швейцария обозначили график возврата замороженных активов Януковича.
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