Порошенко поговорил о "деньгах Януковича" с президентом Швейцарии

Стороны договорились активизировать совместную работу правоохранителей для ускорения возврата в Украину замороженных активов окружения экс-диктатора

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Петр Порошенко обсудил с коллегой из Швейцарии Аленом Берсе совместные действия, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть в Украину замороженные за рубежом активы чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.

Год назад Порошенко заявлял в Давосе, что Украина и Швейцария обозначили график возврата замороженных активов Януковича.

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20 декабря 2017 года Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить на год замораживание активов Виктора Януковича .





Порошенко также поблагодарил Берсе за "важную роль Швейцарии в мобилизации гуманитарной помощи для преодоления последствий российской агрессии в Донбассе" и отметил "увеличение швейцарских инвестиций" в экономику Украины.









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