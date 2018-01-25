Суд оставил декларации СБУ засекреченными - Шабунин

Киевский апелляционный админсуд отклонил иск антикоррупционеров, глава Центра противодействия коррупции назвал это "произволом"

Cегодня, 25 января, Киевский апелляционный административный суд отклонил иск Центра противодействия коррупции относительно требований рассекречивания деклараций сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил в Twitter.

"Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации СБУшников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение. Просто так этот произвол не оставим. Будем идти в Верховный суд", - подчеркнул Шабунин.

3 марта 2017 года сообщалось, что от СБУ через суд потребуют рассекретить декларации сотрудников.

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