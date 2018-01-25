Сакварелидзе заявил, что ему вручили обвинение по делу о границе

Уже на следующей неделе должно состояться первое судебное заседание

Члену совета партии Рух нових сил Давиду Сакварелидзе во Львове вручили обвинительный акт в организации нелегального пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками 10 сентября 2017 года. Об этом Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ст.293, ч.2 ст 332, ч.2 ст.342, ч.1 ст.343 УК. Санкции по этим статьям, отмечает Сакварелидзе, предусматривают 5-8 лет лишения свободы.

Уже на следующей неделе должно состояться первое судебное заседание.

"Меня хотят выставить организатором незаконного перехода через границу группы лиц. По их логике я перевел журналистов и других политиков", - сказал Сакварелидзе .

Политик утверждает, что многие руководители партии в областях за эти дни получили повестки на допрос по "делу Курченко" или других делам.

10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников.

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