ВСП уволил шесть судей за дела Майдана и пособничество оккупантам
Высший совет правосудия на заседании в четверг, 25 января, уволил шесть судей, против которых ранее были открыты дисциплинарные дела за неправосудные решения по делам Майдана, а также пособничество российским оккупантам в Крыму и подконтрольным Кремлю боевикам в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
В частности, уволены судья Золотоношского горрайонного суда Черкасской области Ольга Мозговая, судья Бабушкинского райсуда Днепра Николай Решетник и судья Голосеевского райсуда Киева Наталья Антонова.
В поступивших на этих судей жалобах отмечалось, что они допустили нарушение права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное разбирательство.
Как пояснили в ВСП, Мозговая, Решетник и Антонова нарушили эти права при вынесении постановлений о содержании под стражей участников Майдана из-за их участия в протестных акциях.
Также совет уволил судью Обуховского райсуда Киевской области Оксану Степанову. В жалобе на судью было указано, что она не соблюла "требования всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела и решения его в соответствии с законом" при лишении участника Автомайдана водительских прав на полгода.
Читайте также: Вышгородскую судью уволили за незаконное лишение прав майдановцев
Кроме того, ВСП уволил судью Гагаринского райсуда Севастополя Любовь Бессараб и судью Тельмановского райсуда Донецкой области Александра Попеку.
Отмечается, что Бессараб, будучи судьей в Крыму, перешла на сторону российских оккупантов и вошла "в состав судебных органов РФ", а Попека стал так называемым судьей у боевиков террористической организации ДНР.
11 мая 2017 года Высший совет правосудия уволил 91 судью Автономной Республики Крым и Севастополя, которые после аннексии Крымского полуострова Россией перешли на сторону оккупантов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:35
-
17:52
-
18:15
-
17:45
-
17:03
Новости партнеров
- 40736
- 32508
- 31090
- 23766
- 19198