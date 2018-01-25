ВСП уволил шесть судей за дела Майдана и пособничество оккупантам

Одна из уволенных судей, работая в Крыму, перешла на сторону российских оккупантов; еще один судья стал пособником террористов ДНР

Высший совет правосудия на заседании в четверг, 25 января, уволил шесть судей, против которых ранее были открыты дисциплинарные дела за неправосудные решения по делам Майдана, а также пособничество российским оккупантам в Крыму и подконтрольным Кремлю боевикам в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В частности, уволены судья Золотоношского горрайонного суда Черкасской области Ольга Мозговая, судья Бабушкинского райсуда Днепра Николай Решетник и судья Голосеевского райсуда Киева Наталья Антонова.

В поступивших на этих судей жалобах отмечалось, что они допустили нарушение права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное разбирательство.

Как пояснили в ВСП, Мозговая, Решетник и Антонова нарушили эти права при вынесении постановлений о содержании под стражей участников Майдана из-за их участия в протестных акциях.

Также совет уволил судью Обуховского райсуда Киевской области Оксану Степанову. В жалобе на судью было указано, что она не соблюла "требования всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела и решения его в соответствии с законом" при лишении участника Автомайдана водительских прав на полгода.

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Кроме того, ВСП уволил судью Гагаринского райсуда Севастополя Любовь Бессараб и судью Тельмановского райсуда Донецкой области Александра Попеку.

Отмечается, что Бессараб, будучи судьей в Крыму, перешла на сторону российских оккупантов и вошла "в состав судебных органов РФ", а Попека стал так называемым судьей у боевиков террористической организации ДНР.

11 мая 2017 года Высший совет правосудия уволил 91 судью Автономной Республики Крым и Севастополя, которые после аннексии Крымского полуострова Россией перешли на сторону оккупантов.

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