Побег Януковича: младшего сына вывезли вертолетами вместе с отцом

Виктор Янукович-младший присоединился к отцу на выезде из Донецка вечером 22 февраля 2014 года, рассказал сотрудник Управления госохраны Олесь Шаран

Виктор Янукович из Донецка, где он находился 22 февраля 2014 года после побега из Киева и Харькова, в Крым ехал вместе со своим младшим сыном Виктором; по пути на полуостров их обоих подобрали военные вертолеты. Об этом бывший охранник экс-диктатора Олесь Шаран сообщил в судебном заседании по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент LIGA.net в Оболонском суде Киева.

По словам сотрудника Управления госохраны, из Киева Янукович вылетел в Харьков, а оттуда - в Донецк.

Во время перелета диспетчер дал команду пилотам вернуться в Харьков по распоряжению тогдашнего спикера Верховной Рады Александра Турчинова. Однако пилоты сообщили, что топлива хватит только до Донецка, и продолжили движение.

Как рассказал Шаран, в Донецке Януковичу не позволили воспользоваться самолетами для вылета. "Стюардессы сказали, что нет команды отправлять самолет", - отметил свидетель.

Он также рассказал, что возле самолета, в котором находился Янукович, охранники увидели пограничников.

"Мы пояснили, что в самолете находится охраняемое лицо, и пограничники не стали нам препятствовать", - добавил Шаран.

Затем, по словам сотрудника УГО, Янукович пересел в автомобиль и приехал в частную резиденцию в Донецке, на территории которой пробыл до вечера 22 февраля.

В резиденции экс-диктатор и сопровождавшие его охранники дождались приезда кортежа из Харькова, после чего сотрудники охраны получили команду направляться в Крым двумя автомобилями.

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"На выезде из Донецка к нам присоединился Виктор Викторович Янукович. В дальнейшем мы передвигались вместе с ним", - сказал Шаран.

По словам свидетеля, кортеж ехал по второстепенным дорогам с выключенными фарами, несмотря на темное время суток. За маршрут отвечал шеф охраны Януковича Константин Кобзарь.

Шаран рассказал, что около 03:00 23 февраля "где-то в районе Мелитополя" Запорожской области автомобили остановились у сельскохозяйственного поля, на которое сели три военных вертолета. На них Янукович, его младший сын и охранники отправились дальше; после остановки в российской Анапе они на самолете вылетели в Крым.

"В Крыму нас встретили российские военные в зеленой форме, которые подогнали грузовики Урал, мы отправились в неизвестном направлении. Приехали в Ялту, в санаторий ВМС РФ. Там мы были до вечера", - сообщил свидетель.

Из Ялты Янукович и сопровождавшие его лица поехали в Севастополь. Как сообщил Шаран, там на территории российской военной части экс-диктатор собрал охранников, поблагодарил за службу и спросил, кто продолжит путь с ним. Оставшиеся с Януковичем написали заявления об увольнении и сдали оружие.

После этого Янукович написал отказ от государственной охраны и в ночь на 24 февраля вылетел из Крыма, рассказал Шаран.

18 января 2018 года аналогичную картину бегства Януковича в своих свидетельских показаниях передал другой его бывший охранник - Виктор Ризниченко. По его словам, вертолеты, предположительно российские, забрали беглого экс-диктатора под Бердянском.

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