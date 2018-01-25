Побег Януковича: младшего сына вывезли вертолетами вместе с отцом
Виктор Янукович из Донецка, где он находился 22 февраля 2014 года после побега из Киева и Харькова, в Крым ехал вместе со своим младшим сыном Виктором; по пути на полуостров их обоих подобрали военные вертолеты. Об этом бывший охранник экс-диктатора Олесь Шаран сообщил в судебном заседании по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент LIGA.net в Оболонском суде Киева.
По словам сотрудника Управления госохраны, из Киева Янукович вылетел в Харьков, а оттуда - в Донецк.
Во время перелета диспетчер дал команду пилотам вернуться в Харьков по распоряжению тогдашнего спикера Верховной Рады Александра Турчинова. Однако пилоты сообщили, что топлива хватит только до Донецка, и продолжили движение.
Как рассказал Шаран, в Донецке Януковичу не позволили воспользоваться самолетами для вылета. "Стюардессы сказали, что нет команды отправлять самолет", - отметил свидетель.
Он также рассказал, что возле самолета, в котором находился Янукович, охранники увидели пограничников.
"Мы пояснили, что в самолете находится охраняемое лицо, и пограничники не стали нам препятствовать", - добавил Шаран.
Затем, по словам сотрудника УГО, Янукович пересел в автомобиль и приехал в частную резиденцию в Донецке, на территории которой пробыл до вечера 22 февраля.
В резиденции экс-диктатор и сопровождавшие его охранники дождались приезда кортежа из Харькова, после чего сотрудники охраны получили команду направляться в Крым двумя автомобилями.
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"На выезде из Донецка к нам присоединился Виктор Викторович Янукович. В дальнейшем мы передвигались вместе с ним", - сказал Шаран.
По словам свидетеля, кортеж ехал по второстепенным дорогам с выключенными фарами, несмотря на темное время суток. За маршрут отвечал шеф охраны Януковича Константин Кобзарь.
Шаран рассказал, что около 03:00 23 февраля "где-то в районе Мелитополя" Запорожской области автомобили остановились у сельскохозяйственного поля, на которое сели три военных вертолета. На них Янукович, его младший сын и охранники отправились дальше; после остановки в российской Анапе они на самолете вылетели в Крым.
"В Крыму нас встретили российские военные в зеленой форме, которые подогнали грузовики Урал, мы отправились в неизвестном направлении. Приехали в Ялту, в санаторий ВМС РФ. Там мы были до вечера", - сообщил свидетель.
Из Ялты Янукович и сопровождавшие его лица поехали в Севастополь. Как сообщил Шаран, там на территории российской военной части экс-диктатор собрал охранников, поблагодарил за службу и спросил, кто продолжит путь с ним. Оставшиеся с Януковичем написали заявления об увольнении и сдали оружие.
После этого Янукович написал отказ от государственной охраны и в ночь на 24 февраля вылетел из Крыма, рассказал Шаран.
18 января 2018 года аналогичную картину бегства Януковича в своих свидетельских показаниях передал другой его бывший охранник - Виктор Ризниченко. По его словам, вертолеты, предположительно российские, забрали беглого экс-диктатора под Бердянском.
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