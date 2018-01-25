В Венецианской комиссии ожидают изменений в закон об антикорсуде

Томас Маркерт, в частности, высказал удивление тем, что Антикоррупционный суд не будет создан безотлагательно

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт считает, что в законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде необходимо внести правки согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

"Я считаю, что этот проект действительно нужно улучшить и привести в соответствие с рекомендациями ВК. Но, конечно, то, что президент подал этот законопроект, само по себе является положительным шагом, так как это открывает возможность для дальнейшей работы с ним", - сказал Маркерт.

По его информации, Порошенко "дал сигналы о возможном пересмотре данного законопроекта".

Представитель Венецианской комиссии считает также, что к работе над изменениями следует подключить представителей МВФ и Всемирного банка.

Что касается текста законопроекта, то Маркерт, в частности, высказал удивление тем, что Антикоррупционный суд не будет создан безотлагательно.

"В частности, меня поразили сроки создания АКС, прописанные в законопроекте. Предлагается, что в случае принятия закона суд не будет создан безотлагательно - вместо этого президент должен внести еще один закон о запуске Антикоррупционного суда, и только через год после этого суд появится. Напомню: в нашем заключении мы писали, что суд должен быть создан безотлагательно ", - отметил он.

Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе.

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