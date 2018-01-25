Порошенко обсудил с Рютте наказание виновных в катастрофе МН-17

Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландами политики санкций против России

Президент Петр Порошенко провел встречу в Давосе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Согласно сообщению, собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений, а также констатировали, что реализация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сегодня уже дает положительные результаты как для украинского, так и нидерландского бизнеса.

Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландами политики санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил надежду на тесное сотрудничество в ООН, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году.

Кроме того, собеседники скоординировали усилия, направленные на наказание виновных в катастрофе МН-17.

Также Порошенко пригласил Рютте посетить Украину с визитом.

Недавно заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что 120 лицам, причастным к катастрофе Боинга MH17, позже будет сообщено о подозрении.

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