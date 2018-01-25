Языковой закон: в "Венецианке" раскритиковали требование Венгрии

Секретарь Венецианской комиссии не согласен с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения только на венгерском языке

Венецианская комиссия негативно отреагировала на требование Венгрии оставить в Украине возможность обучения в школах исключительно на венгерском языке. Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, передает Европейская правда.



"Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от чисто венгроязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподавание на венгерском, часть - на украинском. Более того, это даже лучше для самих учащихся, если они будут получать обучение на двух языках", - сказал он.



По его словам, критика со стороны Венгрии имеет основания, так как нет гарантий для языков меньшинств. Он указал на необходимость закрепления в подзаконных актах количества часов на обучение на языках меньшинств.



"Вместе с тем государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентным на рынке труда - а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском. Но само по себе двуязычное обучение - это преимущество", - резюмировал он.

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14 октября в Венгрии заявили, что усложнят Украине интеграционные процессы и не несут ответственность за получение венгерских паспортов украинскими гражданами.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, согласно которому представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе.

С резкой критикой языковой нормы образовательного закона выступили Венгрия и Румыния.

8 декабря 2017 года Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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