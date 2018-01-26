В Кремле не ждут результатов встречи Суркова с Волкером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать результатов встречи помощника Путина Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Ждать каких-то результатов от этой встречи вряд ли стоит, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это "сверка часов", рабочий процесс", - сказал он.
По информации Рен.тв, Песков заявил, что повестка встречи будет "достаточно свободная".
"Сверка часов и обмен мнениями по "зависшим вопросам", - цитирует пресс-секретаря Путина российское издание..
Напомним, на сегодня, 26 января запланирована встреча Волкера с Сурковым, она должна пройти в Дубае, ОАЭ.
25-25 января Волкер находился в Киеве, где встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.
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