Экс-заместитель главы МВД Деева трудоустроилась в ООН

Анастасия Деева стала национальным координатором кампании HeForShe в структуре ООН UN Women Ukraine

Уволенная в декабре с поста заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева начала работать в структуре Организации Объединенных Наций UN Women Ukraine. Об этом Деева написала в Facebook.

"Я так взволнована и горда тем, что начала этот проект с командой UN Women Ukraine!", - написала Деева.

Она стала национальным координатором кампании HeForShe в структуре ООН UN Women Ukraine.

UN Women Ukraine сосредотачивает усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

27 декабря Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу за работу и все проекты, которые она успешно завершила. На своей странице в Twitter он написал: "Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!".

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