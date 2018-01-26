Экс-заместитель главы МВД Деева трудоустроилась в ООН
Уволенная в декабре с поста заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева начала работать в структуре Организации Объединенных Наций UN Women Ukraine. Об этом Деева написала в Facebook.
"Я так взволнована и горда тем, что начала этот проект с командой UN Women Ukraine!", - написала Деева.
Она стала национальным координатором кампании HeForShe в структуре ООН UN Women Ukraine.
UN Women Ukraine сосредотачивает усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.
27 декабря Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу за работу и все проекты, которые она успешно завершила. На своей странице в Twitter он написал: "Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!".
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