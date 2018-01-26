Украина остановила блицкриг по возвращению России в ПАСЕ - Арьев
Представителям Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы удалось предотвратить возвращение российской делегации в ПАСЕ на зимней сессии 22-26 января 2018 года. Об этом в своем
По словам парламентария, в последний день сессии ПАСЕ поддержала важные поправки украинской делегации к резолюции о развитии процедуры мониторинга.
"Кроме очередного напоминания об агрессии в Донбассе и аннексии Крыма, Ассамблея вновь потребовала от РФ выполнять резолюции ПАСЕ по этим вопросам. В контексте усилий генсека Совета Европы (Турбьерна Ягланда - ред.) и других сторонников возвращения РФ без предварительных условий это может быть важным сигналом для тех, кто хочет продать принципы за восстановление российского финансирования", - отметил Арьев.
Он также упомянул, что "определенные чиновники" Совета Европы отказывались вносить круглый стол на тему войны в Донбассе в список мероприятий, однако обсуждение удалось организовать, несмотря на сопротивление.
"Нам удалось остановить блицкриг по возвращению РФ и провести много важных переговоров, которые добавляют оптимизма на будущее", - резюмировал депутат.
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24 января 2018 года Арьев заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, Украина и другие страны могут покинуть Ассамблею.
Представителям РФ запретили занимать руководящие должности в ПАСЕ и лишили права голоса в 2014 году после аннексии Россией Крыма.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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