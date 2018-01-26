Полторак собирается в Вашингтон обсудить сроки поставок Javelin

На следующей неделе министр обороны Украины едет в США, где ожидает внести ясность по срокам поставок противотанковых комплексов

Сроки поставок в Украину противотанковых комплексов последнего поколения Javelin будут обсуждаться в Вашингтоне 2 февраля. Об этом сегодня в комментарии каналу 112 Украина заявил министр обороны Степан Полторак.

Отвечая на вопрос, когда начнутся поставки Javelin в Украину, Полторак сказал: "Я думаю, что я точно буду понимать после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтоне".

Говоря об угрозе эскалации российской агрессии в Донбассе, Полторак отметил, что за расположением террористических группировок и военных формирований РФ на границе с Украиной ведется наблюдение.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы должны ожидать полномасштабной агрессии РФ. Хотя Россия группировки войск и на границе, и группировки террористических войск в Донецке и Луганске постоянно наращивает или продолжает поставку вооружения, техники, топливно-смазочных материалов и материальных средств", - сказал он.

"Я думаю, все-таки Россия не собирается идти мирным путем. Я думаю, что все равно Россия будет пытаться давить на Украину путем как раз игры мускулами и наращивания группировок своих войск", - отметил он.

Ранее по результатам визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия готовится принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin.



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