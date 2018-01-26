"Схемы" заявляют о давлении из-за отпуска Порошенко

В ГПУ предложили журналистам прислать им информацию о фактах давления

Президент Радио Свобода Том Кент заявил о давлении на журналистов программы "Схемы" в связи с материалом об отдыхе президента Петра Порошенко на Мальдивах. В ГПУ попросили журналистов направить им информацию о фактах давления.

О заявлении Кента сообщило Радио Свобода. Издание написало, что он выступил с заявлением в защиту программы "Схемы" и осудил попытки помешать их работе, "дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим образом".

В сообщении сказано, что журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

После этого пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган предложила журналисту "Схем" Михаилу Ткачу предоставить ГПУ факты, свидетельствующие о давлении на него. Об этом она написала в своем Facebook.

По словам Сарган, генпрокурор Юрий Луценко готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту.

Ранее "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому Порошенко с семьей провел тайные рождественские каникулы на Мальдивах, стоившие ему в примерно $500 тысяч.

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