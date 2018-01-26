Санкции США постепенно охватывают оккупантов Украины - Климкин

Глава МИД считает, что в американских санкционных списках постепенно оказываются все причастные к оккупации украинских территорий

Санкции США против страны-агрессора РФ постепенно охватывают всех причастных к оккупации украинской территории. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Twitter.



"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - заявил он.





Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за оккупации Крыма, попытки легализовать аннексию и нарушение санкционного режима. В санкционный список добавлены, в общей сложности, 21 физическое и 21 юридическое лица.