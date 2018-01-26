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Санкции США постепенно охватывают оккупантов Украины - Климкин

26.01.2018 23:39
Глава МИД считает, что в американских санкционных списках постепенно оказываются все причастные к оккупации украинских территорий
Санкции США постепенно охватывают оккупантов Украины - Климкин
Павел Климкин

Санкции США против страны-агрессора РФ постепенно охватывают всех причастных к оккупации украинской территории. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Twitter.

"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - заявил он.


Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за оккупации Крыма, попытки легализовать аннексию и нарушение санкционного режима. В санкционный список добавлены, в общей сложности, 21 физическое и 21 юридическое лица.

В первые дни 2018 года российские СМИ сообщали, что США готовят новый санкционный список из примерно 300 человек, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Среди прочих в списке якобы есть украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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