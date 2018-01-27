НГШ Британии: РФ может начать наступление раньше, чем мир ожидает
Россия может начать военное наступление против какой-то страны раньше, чем международное сообщество этого ожидает. Об этом заявил в ходе выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне начальник Генштаба Великобритании Ник Картер, которого принято считать "ястребом" в правительстве страны, передает Укринформ.
"На мой взгляд, Россия может начать боевые действия быстрее, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем это сделали бы мы в подобных обстоятельствах", - заявил британский генерал.
Он уточнил, что Россия не будет объявлять войну в традиционном ее понимании, однако "нужно также понимать российскую психологию, их культуру и философию превентивности".
Картер считает, что Кремль попытается использовать в свою пользу законодательство, регулирующее действия членов НАТО,чтобы поставить под угрозу саму структуру.
"С большой долей вероятности, они используют плохую статью 5 Североатлантического соглашения, чтобы нивелировать возможности НАТО и поставить под угрозу саму структуру, которая обеспечивает нашу безопасность и оборону. Это - принцип раздела и властвования, для недопущения которого и был создан действующий международный порядок", - отметил НГШ Британии.
По его словам, РФ не будет использовать прежнюю тактику нападения (как было с Крымом и Донбассом).
"Вряд ли вражеские действия начнутся с маленьких зеленых человечков. Начало им положит что-то неожиданное. Не следует воспринимать то, что мы уже видели, как шаблон на будущее", - резюмировал Картер.
Ранее сообщалось, что, по мнению Ника Картера, Россия превратила боевые действия в Украине и Сирии в полигон для тренировки своих военных.
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