НГШ Британии: РФ может начать наступление раньше, чем мир ожидает

Ник Картер считает, что РФ не объявит войну в традиционном ее понимании, а новое наступление начнется уже не с "зеленых человечков"

Россия может начать военное наступление против какой-то страны раньше, чем международное сообщество этого ожидает. Об этом заявил в ходе выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне начальник Генштаба Великобритании Ник Картер, которого принято считать "ястребом" в правительстве страны, передает Укринформ.

"На мой взгляд, Россия может начать боевые действия быстрее, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем это сделали бы мы в подобных обстоятельствах", - заявил британский генерал.



Он уточнил, что Россия не будет объявлять войну в традиционном ее понимании, однако "нужно также понимать российскую психологию, их культуру и философию превентивности".



Картер считает, что Кремль попытается использовать в свою пользу законодательство, регулирующее действия членов НАТО,чтобы поставить под угрозу саму структуру.



"С большой долей вероятности, они используют плохую статью 5 Североатлантического соглашения, чтобы нивелировать возможности НАТО и поставить под угрозу саму структуру, которая обеспечивает нашу безопасность и оборону. Это - принцип раздела и властвования, для недопущения которого и был создан действующий международный порядок", - отметил НГШ Британии.



По его словам, РФ не будет использовать прежнюю тактику нападения (как было с Крымом и Донбассом).



"Вряд ли вражеские действия начнутся с маленьких зеленых человечков. Начало им положит что-то неожиданное. Не следует воспринимать то, что мы уже видели, как шаблон на будущее", - резюмировал Картер.

Ранее сообщалось, что, по мнению Ника Картера, Россия превратила боевые действия в Украине и Сирии в полигон для тренировки своих военных.

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