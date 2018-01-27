Вооруженные боевики запретили ОБСЕ проверить путинский гумконвой

Российско-оккупационные войска не допустили наблюдателей на территорию объекта, на который заехал груз

Вооруженные боевики террористической организации ЛНР не разрешили наблюдателям СММ ОБСЕ проверить содержимое автомобилей путинского "гумконвоя". Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Российско-оккупационные войска заявили, что для проверки машин необходимо получить разрешение "других представителей ЛНР".



"Команда СММ попыталась последовать за автоколонной на территорию объекта (...), однако четыре члена "ЛНР" (двое из которых были вооруженными) не позволили наблюдателям это сделать, закрыв ворота, прежде чем автомобили Миссии смогли заехать. Один из членов "ЛНР" сообщил, что для доступа к объекту наблюдателям необходимо иметь разрешение от других членов "ЛНР", - сообщили в ОБСЕ.



Наблюдатели зафиксировали 10 тентованных грузовиков, три машины обеспечения, две кареты скорой помощи (все с российскими номерными знаками), а также два автомобиля с надписями "милиция" и еще три автомобиля табличками боевиков, которые ехали на запад через Сорокино, которое в 43 км от Луганска.



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