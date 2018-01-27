Чубаров: Оккупанты в Судаке совершили очередную акцию устрашения

Глава Меджлиса призвал крымских татар к абсолютному бойкоту незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму, назначенных на 18 марта 2018 года

Сегодня российские оккупанты совершили абсолютное беззаконие по отношению к крымским татарам, собравшимся в Судаке на заседание общественной инициативы "Крымская солидарность". Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Вскоре после начала собрания, в котором участвовали около 150 человек - близкие и родственники крымских политзаключенных, члены региональных и местных меджлисов, активисты крымскотатарского национального движения, адвокаты, ворвались 60-70 сотрудников оккупационной полиции, ОМОНА, Центра по противодействию экстремизму. Были замечены также силовики, отмеченные шевронами Росгвардии. К месту проведения собрания подтянули автозаки…", - уточнил Чубаров.

По его мнению, мотивации, оправдывающие нападение, настолько абсурдны, насколько и циничны: поступила, мол, информация о том, что в помещении имеется оружие, а также среди собравшихся есть люди, чьи личности следует установить.

"В итоге- переписали всех, включая адвокатов. Не исключено, что согласно составленного оккупантами "реестра", в ближайшие дни людей начнут по одному вызывать в полицию… Понятно, что русскими оккупантами совершена очередная акция устрашения крымскотатарских активистов", - считает глава Меджлиса.

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По его мнению, это очень яркая и убедительная акция, которая в максимально доходчивой форме показывает всем жителям Крыма, как вести себя 18 марта 2018 года, в день, на который "оккупанты назначили незаконные выборы "президента" России".

Чубаров убежден, что крымские татары в подавляющем своем большинстве и так не придут на "выборы", назначенные оккупантами, очевидно для всех.

"После акций, подобных сегодняшней, каждый из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев", - заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров призвал крымских татар к абсолютному бойкоту незаконных выборов в оккупированном Крыму, назначенных на 18 марта 2018 года.

"18 марта 2018 года - ни одного крымского татарина, ни одного этнического украинца, ни одного патриота Украины - жителя Крыма, независимо от его национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!", - резюмировал он.

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24 января 2018 года уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму оккупанты за почти четыре года сфабриковали обвинения против более чем ста человек.



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