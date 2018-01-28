Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой
Россия является самой большой угрозой для Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Politico.
Отвечая на вопрос, что сегодня является самой большой угрозой для Польши, Моравецкий сказал: "Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно. Таким образом, я отношусь к угрозе со стороны России".
"И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем… Но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - сказал премьер-министр Польши.
2 января 2018 года Моравецкий заявил, что Польша принимает тысячи украинских беженцев (переселенцев, - ред.), и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС.
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