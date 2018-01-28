В РФ назвали причину отказа в выдаче Украине крымчанина Лугина

Жена заключенного крымчанина заявила, что ее муж имеет только украинское гражданство

Cтрана-агрессор РФ отказала Украине в выдаче заключенного крымчанина Андрея Лугина, поскольку он якобы имеет российский паспорт. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном ответе на запрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской утверждает, что перевести крымчанина Лугина для отбывания наказания в Украине невозможно по той причине, что он имеет российское гражданство", - отмечается в сообщении.

Фото: crimeahrg.org

По информации жены крымчанина Ирины Лугиной, ее супруг не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Лугин был осужден украинским судом до начала аннексии Россией Крыма по ст. 93 и 257 Уголовного кодекса.

"После захвата Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии, что является военным преступлением согласно ч. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года", - говорится в сообщении.

24 апреля 2017 года Лугин объявил сухую голодовку в связи с намерением оккупационных властей этапировать его в РФ. В марте 2017 Лугина привезли из Мордовии в Симферополь для проведения "следственных действий", обещали оставить в Крыму.

26 апреля того же года заключенный перерезал себе вены в знак протеста против перемещения на территорию Мордовии и отсутствия надлежащего медицинского лечения. Позже его таки вывезли из Крыма в РФ. Жена Лугина утверждала, что ее мужа оккупанты вывезли в Россию без медицинского сопровождения после операции, не сняв швы.

7 ноября 2017 года Лугин направил очередную просьбу об экстрадиции его в Украину. На этот раз заключенный обращается к президенту Украины, ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), правозащитникам и журналистам.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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