Порошенко в феврале встретится с канцлером Австрии

8 февраля Петр Порошенко посетит Австрию с рабочим визитом

Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля посетит с рабочим визитом Австрию по приглашению федерального президента страны Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Порошенко проведет переговоры с Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастианом Курцем. Они обсудят вопросы углубления политического диалога между Украиной и Австрией, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ситуацию в Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС.



В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение Венского оперного бала, на который Порошенко приглашен в качестве личного почетного гостя президента Австрии.