Порошенко в феврале встретится с канцлером Австрии
28.01.2018 13:00
8 февраля Петр Порошенко посетит Австрию с рабочим визитом
Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля посетит с рабочим визитом Австрию по приглашению федерального президента страны Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко проведет переговоры с Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастианом Курцем. Они обсудят вопросы углубления политического диалога между Украиной и Австрией, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ситуацию в Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС.
В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение Венского оперного бала, на который Порошенко приглашен в качестве личного почетного гостя президента Австрии.
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