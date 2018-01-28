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Порошенко в феврале встретится с канцлером Австрии

28.01.2018 13:00
8 февраля Петр Порошенко посетит Австрию с рабочим визитом
Порошенко в феврале встретится с канцлером Австрии
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля посетит с рабочим визитом Австрию по приглашению федерального президента страны Александера Ван дер Беллена. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко проведет переговоры с Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастианом Курцем. Они обсудят вопросы углубления политического диалога между Украиной и Австрией, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ситуацию в Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС.

В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение Венского оперного бала, на который Порошенко приглашен в качестве личного почетного гостя президента Австрии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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