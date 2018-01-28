USD:  28.41  28.70   EUR:  35.19  35.85  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Больше оружия - меньше убийств: Луценко о легализации пистолетов

28.01.2018 21:39
Генпрокурор отметил, что с начала боевых действий в Донбассе постепенно уменьшается количество убийств на остальной территории Украины
Больше оружия - меньше убийств: Луценко о легализации пистолетов
Юрий Луценко

Чем больше оружия у населения, тем реже совершаются убийства, поскольку преступник боится вооруженного отпора. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Сегодня.

"Я являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать", - заявил он.

По его словам, каждый год с начала боевых действий в Донбассе по Украине снижается количество убийств на 10-15%. "Такой феномен", - отметил он.

Он сказал, что связано это с тем, что "много оружия на руках, а преступник больше всего боится вооруженного отпора".

Читайте также: Аваков назвал условие для введения свободного обращения оружия

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 