Больше оружия - меньше убийств: Луценко о легализации пистолетов
Чем больше оружия у населения, тем реже совершаются убийства, поскольку преступник боится вооруженного отпора. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Сегодня.
"Я являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать", - заявил он.
По его словам, каждый год с начала боевых действий в Донбассе по Украине снижается количество убийств на 10-15%. "Такой феномен", - отметил он.
Он сказал, что связано это с тем, что "много оружия на руках, а преступник больше всего боится вооруженного отпора".
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