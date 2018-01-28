Больше оружия - меньше убийств: Луценко о легализации пистолетов

Генпрокурор отметил, что с начала боевых действий в Донбассе постепенно уменьшается количество убийств на остальной территории Украины

Чем больше оружия у населения, тем реже совершаются убийства, поскольку преступник боится вооруженного отпора. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Сегодня.

"Я являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать", - заявил он.

По его словам, каждый год с начала боевых действий в Донбассе по Украине снижается количество убийств на 10-15%. "Такой феномен", - отметил он.



Он сказал, что связано это с тем, что "много оружия на руках, а преступник больше всего боится вооруженного отпора".



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