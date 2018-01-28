Atlantic: У Манафорта были люди в каждом министерстве Украины

В расследовании говорится, что у Манафорта при Януковиче было "теневое правительство" и он имел очень большое влияние на экс-президента

У бывшего советника Трампа и экс-президента Януковича Пола Манафорта в каждом министерстве Украины были свои люди. Об этом пишет журналист Франклин Фоер в расследовании для The Atlantic.



Один из заместителей Манафорта Рик Гейтс рассказал: "Вы должны понимать, мы долго работали в Украине, и у Пола была отдельная теневая структура в правительстве... В каждом министерстве у него был свой человек".



Манафорт впервые рассматривал возможность работать с Януковичем в 2004 году, после поражения Януковича на выборах.

"Люди избегали его. Он был радиактивным", - рассказал помощник Манафорта Филип Гриффин о Януковиче.

"Янукович и Манафорт были почти одинаковыми. Большие высокие мужчины. Он заставил Януковича надевать такие же костюмы и так же зачесывать волосы назад. Янукович был деревянным на публике и в личном общении, но Манафорт научил его, как улыбаться и вести короткие беседы. Он делал все тихо, "с заднего сидения". Но делал это очень элегантно", - рассказал бывший советник украинского правительства по вопросам экономики Андерс Аслунд.



Приближенные к Манафорту люди говорят, что после победы Партии регионов на выборах, Манафорт запросил за свои услуги очень большую сумму и объяснял, что Янукович согласится и эти деньги дадут олигархи.



Когда Янукович победил на выборах, он дал Манафорту привилегии и разрешил входить в президентские кабинеты в любое время. Янукович отдалялся от своих советников, но Манафорт знал, как надавить и изменить мнение экс-президента, используя опросы и политические аргументы, говорится в расследовании.



Бывший спикер МИД Украины Олег Волошин рассказал, что министр представлял Манафорту аргументы внешнеполитического курса. "Янукович слушал его, в то время как наши аргументы игнорировал", - сказал Волошин.



В 2015 году Манафорт лечился в психиатрической больнице в Аризоне. Одной из своих дочерей он даже говорил, что видит выходом только самоубийство.

В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.

Читайте также: Дело Манафорта и его последствия для Украины

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.