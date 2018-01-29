USD:  28.41  28.70   EUR:  35.19  35.85  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Президент Польши проанализирует закон о "бандеровской идеологии"

29.01.2018 03:16
Сейм Польши поддержал закон, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду "бандеровской идеологии"
Президент Польши проанализирует закон о "бандеровской идеологии"
Анджей Дуда (фото - Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда намерен тщательно проанализировать закон об Институт национальной памяти. Об этом сообщает Радио Польша.

Также в понедельник, 29 января, глава президентского кабинета Кшиштоф Щерский встретится с послом Израиля в Варшаве Анной Азари для работы над законом.

"В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о т. н. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте", - отметил пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский 

Согласно законопроекту, за использование выражения "польские лагеря смерти" будет грозить штраф либо лишение свободы на три года. Закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают также уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду "бандеровской идеологии". 

Ранее МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия Сеймом Польши этого законопроекта. В Польше на это ответили, что законодательный процесс еще не завершен.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 