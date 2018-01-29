Президент Польши проанализирует закон о "бандеровской идеологии"

Сейм Польши поддержал закон, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду "бандеровской идеологии"

Президент Польши Анджей Дуда намерен тщательно проанализировать закон об Институт национальной памяти. Об этом сообщает Радио Польша.



Также в понедельник, 29 января, глава президентского кабинета Кшиштоф Щерский встретится с послом Израиля в Варшаве Анной Азари для работы над законом.



"В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о т. н. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте", - отметил пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский



Согласно законопроекту, за использование выражения "польские лагеря смерти" будет грозить штраф либо лишение свободы на три года. Закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают также уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду "бандеровской идеологии".



Ранее МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия Сеймом Польши этого законопроекта. В Польше на это ответили, что законодательный процесс еще не завершен.

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