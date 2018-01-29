Умер соратник Ющенко, бывший народный депутат Олексиюк

Парламентарию четвертого созыва Рады от блока Виктора Ющенко Наша Украина Сергею Олексиюку было 58 лет - он умер от инфаркта

Народный депутат Украины четвертого созыва от блока Виктора Ющенко Наша Украина Сергей Олексиюк умер в Ровно от сердечного приступа. Об этом сообщил сотрудник общественной организации Новый Квасилов Павел Дутко в Facebook.

Информацию о смерти подтвердила подруга семьи и бывший секретарь газеты "Волынь" Ольга Капись, передает 24 канал.

"Был инфаркт. Приехала скорая, медики час боролись, он приходил в себя, но не смогли "вытащить". Он чувствовал себя нормально, на прошлой неделе в лесу всех родных собрал, детей и внуков на прогулку. Как знал...", - сказала Капись.

Она добавила, что прощаться с Сергеем Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12:00.

Сергей Олексиюк долгое время жил в селе Подгайцы неподалеку от Луцка. Он руководил областными и городскими организациями НРУ, был членом УНР и УНП, руководил журналом "Волынь" и был депутатом Верховной Рады от партии Виктора Ющенко "Нашей Украины" в 2002 -2004 годах.

Ранее сообщалось, что в Праге 8 января умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр. Ему было 49 лет.

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