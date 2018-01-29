Воевал в Донбассе: что известно об убитом в Сирии генерале РФ

Во время войны в Донбассе против Украины генерал-майор РФ Валерий Асапов носил форму без опознавательных знаков

Убитый в Сирии генерал страны-агрессора РФ Валерий Асапов, который руководил 1 АК боевиков во временно оккупированном Донецке, работал под прикрытием, прибыв в Донбасс осенью 2015 года. Об этом сообщает Reuters.

Пятеро пророссийских наемников независимо друг от друга подтвердили, что Асапов был командиром боевиков террористической организации ДНР. Младший брат Асапова Вячеслав тоже подтвердил, что его брат был в Украине. "Был он там. Целый год", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как Асапов к этому относился, его брат сказал: "Нормально, как военный".

В ответ на просьбу прокомментировать историю Асапова Кремль предложил обратиться с вопросами в Министерство обороны. Минобороны не ответило на запрос.

Один из источников издания рассказал, что во время службы в Донбассе Асапов носил форму без опознавательных знаков, а почти через год после этого его повысили в звании до генерал-лейтенанта. "Документы он подписывал как генерал Примаков", - говорится в сообщении.

Трое боевиков уточнили, что Асапов в том момент был не первым российским генералом на территории ОРДО. По их словам, ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается и до сих пор.

24 сентября 2017 года сообщалось, что в Сирии в районе Дейр-эз-Зора погиб Асапов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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