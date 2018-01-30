Группа родственников жертв МН17 выиграла суд против Гиркина

Сумма компенсации каждому из подавших иск - около $20 млн долларов, но шансы их получить "нулевые", считает как сторона защиты, так и расследователи

Группа родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17, сбитого из российского ЗРК Бук над Донбассом в 2014 году, выиграла в суде США по иску к тогдашнему полевому командиру боевиков гибридной российской армии Игорю "Стрелкову" Гиркину. Об этом со ссылкой на документы Окружного суда США по Северному округу штата Иллинойс сообщил голландский канал ZEMBLA.

Решение было вынесено еще 20 декабря.

Суд также определил сумму компенсации для родственников 25 жертв (10 из них голландцы): в общей сложности она должна составить $400 млн.

Скан решения суда:

"Вероятность того, что члены семьи жертв смогут на самом деле получить эти суммы, фактически равна нулю", - отметил источник, добавив, что Гиркина не было на заседании суда, а по зарегистрированному в Москве адресу его также "не обнаружили".

Адвокат родственников жертв Флойд Винсер намерен добиваться ареста имущества российского террориста, однако "опасается, что этого будет недостаточно".

"Этот случай - он не о деньгах, а о справедливости для семей, для привлечения внимания на мировой арене к этому делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - сказал он.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.



В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук в Донбассе контролировал Дубинский - один из боевиков гибридной российской армии в Донбассе. В июне опубликовано новое фото Бука. В марте на суде ООН в Гааге российская сторона заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что пусковая установка прибыла из РФ, россияне умолчали.

Суд над обвиняемыми будет проводиться в Гааге. Доказательств причастности РФ к трагедии более чем достаточно, заявил глава Минюста Павел Петренко.

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