Украина испытала крылатую ракету собственной разработки - фото

Со дня подписания Будапештского меморандума на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов

Сегодня, 30 января, в Украине успешно прошли первые летные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Об этом со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила пресс-служба ведомства.

Как утверждает Турчинов, это полностью украинская разработка специалистов госпредприятия КБ Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями отечественного ОПК. Со дня подписания Будапештского меморандума на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты, добавил он.

"Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - уточнил он.

По словам секретаря СНБО, поставлена ​​задача "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования".

Турчинов подчеркнул: радиус поражения крылатых ракет Украины и их боевое снаряжение не противоречат подписанным международным соглашениям для такого вида оружия. Он не уточнил название разработки, однако, судя по фото, это противокорабельная ракета "Нептун".

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