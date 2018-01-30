Холодницкий объяснил, почему в САП высокие зарплаты: цифры
Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объяснил, почему у его сотрудников высокие зарплаты. Об этом он сказал в интервью Укринформу.
"Люди, которые претендуют на должности в этом суде, должны быть готовыми к вызовам, неудобным вопросам, в частности, быть готовыми ответить на вопрос о своем имуществе. Потому, что судить за незаконное обогащение, имея слитки золота, например, будет как-то неправильно. Взамен государство предлагает им высокие зарплаты. У нас в САП, например, считаю, что высокие зарплаты, как для Украины", - отметил Холодницкий.
По его словам, прокурор в среднем сейчас получает на руки 60 тысяч гривень.
"Это чистыми, с налогами получается 75 тысяч. Я за прошлый год посчитал, скоро покажу в е-декларации, получил 2,1 млн гривен, из них - 400 тысяч ушло на налоги. То есть я один заплатил 400 тысяч гривен налогов в бюджет. Еще 35 тысяч гривен - это военный сбор. Это только то, что я один заплатил государству. Я понимаю, что заработаны большие деньги, они идут большими налогами, возвращаются в бюджет. Так же и мои прокуроры, они понимают, что у них высокие зарплаты", - сказал Хододницкий.
Он считает, что "достаточное финансирование и нормальные условия труда - это замечательный, как показала практика, предохранитель от "поиска приключений" на стороне".
12 марта 2016 года зарплата прокурора антикоррупционной прокуратуры составляла примерно 50 тысяч гривень.
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