Луценко: В Антикоррупционном суде должно быть не меньше 50 судей

Генпрокурор убежден, что суд в составе 3-4 судей общество не сможет контролировать

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что в состав Антикоррупционного суда должны входить не менее 50 судей. Это, по его мнению, обеспечит независимость инстанции. Об этом Луценко сказал по результатам своего визита в руководящие институты Евросоюза в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Относительно Антикоррупционного суда - так это сейчас вопрос номер один. Я думаю, что это едва ли не последний шанс задать быстрые темпы для антикоррупционных расследований... Поэтому Антикоррупционный суд должен быть создан. Есть единственная проблема, на которой я четко акцентирую: это должен быть независимый суд. А значит - не менее 50 судей", - заявил генпрокурор.

Луценко убежден, что суд в составе 3-4 судей общество не сможет контролировать.

Ранее Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе.

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт заявил, что в законопроект необходимо внести правки согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

18 января Рада не смогла включить законопроект в повестку дня.

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