"Глазами и сердцем понять": глава ОБСЕ завтра едет в Донбасс

Завтра министр иностранных дел Павел Климкин и глава ОБСЕ Анджелино Альфано намерены посетить Донбасс

Завтра, 31 января, глава ОБСЕ Анджелино Альфано поедет в Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам на совместном брифинге с главой ОБСЕ, передает корреспондент LIGA.net.

"Завтра мы едем с Анжелино в Донбасс, чтобы он посмотрел на все своими глазами", - сказал министр.

Климкин отметил, что на встрече они обсудили ситуацию во временно оккупированном Донбассе.

"Ситуация очень тяжелая. Более 50% обстрелов ведется из тяжелого оружия. Все эти обстрелы не случайны. Это именно сознательные прицельные обстрелы, включая обстрелы из тяжелого вооружения и снайперские", - подчеркнул Климкин.

Он поблагодарил главу ОБСЕ за внимание к потребностям миссии СМИ и обратил внимание на то, что сейчас у представителей миссии нет возможности выполнять полностью свой мандат на оккупированной территории.

"У членов миссии нет доступа к тем районам, где они должны проводить мониторинг", - заявил Климкин.

Он напомнил, что в мандат миссии входит вся территория Украины, включая оккупированные районы Донбасса и Крым. Климкин подчеркнул, что ситуацию может исправить введение миротворческого контингента.

"Часто одного взгляда хватает, чтобы понять ситуацию, которую тебе не передадут никакие рапорта, никакие отчеты. И именно потому мы завтра едем в Донбасс, потому что глазами и сердцем можно понять, что там происходит", - добавил Альфано.

2 января 2018 года Италия в ОБСЕ призвала к соблюдению минских соглашений в Донбассе

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