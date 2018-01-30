"Глазами и сердцем понять": глава ОБСЕ завтра едет в Донбасс
Завтра, 31 января, глава ОБСЕ Анджелино Альфано поедет в Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам на совместном брифинге с главой ОБСЕ, передает корреспондент LIGA.net.
"Завтра мы едем с Анжелино в Донбасс, чтобы он посмотрел на все своими глазами", - сказал министр.
Климкин отметил, что на встрече они обсудили ситуацию во временно оккупированном Донбассе.
"Ситуация очень тяжелая. Более 50% обстрелов ведется из тяжелого оружия. Все эти обстрелы не случайны. Это именно сознательные прицельные обстрелы, включая обстрелы из тяжелого вооружения и снайперские", - подчеркнул Климкин.
Он поблагодарил главу ОБСЕ за внимание к потребностям миссии СМИ и обратил внимание на то, что сейчас у представителей миссии нет возможности выполнять полностью свой мандат на оккупированной территории.
"У членов миссии нет доступа к тем районам, где они должны проводить мониторинг", - заявил Климкин.
Он напомнил, что в мандат миссии входит вся территория Украины, включая оккупированные районы Донбасса и Крым. Климкин подчеркнул, что ситуацию может исправить введение миротворческого контингента.
"Часто одного взгляда хватает, чтобы понять ситуацию, которую тебе не передадут никакие рапорта, никакие отчеты. И именно потому мы завтра едем в Донбасс, потому что глазами и сердцем можно понять, что там происходит", - добавил Альфано.
2 января 2018 года Италия в ОБСЕ призвала к соблюдению минских соглашений в Донбассе
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