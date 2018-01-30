Климкин объяснил, что означает "кремлевский список" для России

По мнению главы МИД, этот список означает, что Россия обязательно получит системный ответ

Все находящиеся в "кремлевском списке" США несут персональную ответственность за нарушение принципов международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с главой ОБСЕ Анджелино Альфано, передает корреспондент LIGA.net.

"Этот список означает, что США считают, что Россия нарушает фундаментальные принципы международного права и что Россия пытается системно разрушать функции демократических институций в цивилизованном мире. Публикация этого списка также означает, что все, кто там находятся, а не только абстрактная Россия, несут персональную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права и сознательное системное влияние, чтобы разрушить работу демократических институций и цивилизованный мир. И этот список означает, что Россия обязательно получит системный ответ", - сказал он.

Климкин отметил, что ключевой элемент в вопросах санкций - это солидарность цивилизованного мира. Он также сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться на встрече стран Большой семерки.

Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский отчет", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Среди них - секретарь президента Дмитрий Песков, советник Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга; главы Роснефти, Газпрома, ФСБ, Следкома; бизнесмены Роман Абрамович, Евгений Касперский, Аркадий и Борис Ротенберги и другие.

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