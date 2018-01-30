Семья Луценко отдохнула на Сейшелах минимум на €50 тысяч - Схемы

Генпрокурор Юрий Луценко и его близкие в январе арендовали две виллы на Сейшельских островах на более чем €42 тыс, заявляют журналисты в расследовании

Семья генпрокурора Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан на одном из самых дорогих курортов этого архипелага. Весь отдых главе ГПУ и его близким обошелся в как минимум €52 тысячи, заявляют журналисты программы Схемы в своем расследовании.

По данным СМИ, семья Луценко (сам генпрокурор, его жена - народный депутат Ирина Луценко, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовала на восемь ночей, с 3 января по 11 января 2018 года, две виллы гостиничного комплекса Four Seasons Resort на острове Маэ "на холме с видом на океан".

Согласно сайту отеля, виллы такой категории имеют площадь 186 кв. м, средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы - €2648. Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет €21 184 евро, двух - €42 368, отмечают журналисты.

Курорт Four Seasons Resort на Сейшелах (фото - radiosvoboda.org)

Также в расследовании утверждается, что семья Луценко заплатила наличными €10 473 за дополнительные услуги, в частности за аренду вертолета и покупки в магазине сувениров.

Читайте также: Декларация Луценко: половина годовой зарплаты ушла на аренду авто

Курорт Four Seasons Resort на Сейшелах (фото - booking.com)

Сам генпрокурор, комментируя журналистам эту информацию, заявил, что у его семьи достаточно задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", - цитирует Луценко Укринформ.

Также глава ГПУ отметил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".

21 сентября 2017 года Схемы опубликовали материал, в котором рассказали о праздновании свадьбы старшего сына генпрокурора Александра Луценко. По данным журналистов, торжество обслуживали служебные автомобили ГПУ, а активное участие в охране принимали сотрудники Управления государственной охраны.

Читайте также: Порошенко потратил на Мальдивах порядка $500 тысяч: расследование

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.